Ex de Jennifer López en pie de guerra

Ojani Noa, ex marido de Jennifer López asegura que luchará “hasta el final” por publicar sus memorias según el mismo declaró este viernes a su salida de la Corte Suprema de Los Ángeles, CA, donde combate una demanda de la Diva de El Bronx en su contra. El modelo cubano acudió al tribunal luego de que en junio de este año la Corte Suprema de Los Ángeles dictara le prohibiera “criticar, denigrar, generar dudas, o menospreciar o generar menosprecio” a su ex.

Ahora, Noa, de 31 años, lamenta haber aceptado una resolución con la que “no estuvo de acuerdo”. Lo que es más, el ex camarero asegura el no entendió lo que estaba pasando cuando en octubre de este año su abogado accedió llegar a un acuerdo con López, en vez de ir a juicio. El punto que Noa tiene a su favor es que el 8 de noviembre descubrió que su defensa no tenía licencia para practicar leyes, con lo cual el juez Victor Peterson le ha concedido una nueva cita en corte para el 17 de enero, donde Noa deberá conseguir un nuevo abogado o representarse a sí mismo.

Sobre las supuestas memorias en disputa, y que según el diario The New York Post se titularían The Unknown Truth: a Passionate Portrait of a Serial Thriller, Noa asegura que no sólo se trataba de él y de López. “Esto no es así”, reveló Noa al programa Escándalo TV (Telefutura) “Este libro, si sale, es de mi vida, por ejemplo de cómo cuando yo vine de Cuba BRACKET {a Estados Unidos}], de cómo fue que [López ] y yo nos conocimos”.