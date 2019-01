Eva Longoria y Eduardo Cruz ¿más que amigos? The Grosby Group Sara Hammel La recién divorciada Eva Longoria ha sido vista múltiples veces con Eduardo Cruz, el hermano de Penélope Cruz. Más allá de las veces que han sido captados en fotografías, un tabloide incluso asegura que él se ha quedado en casa de la actriz. Los representantes de ambos no han hecho comentario alguno sobre si se trata de un romance que inicia, pero el miércoles pasado disfrutaron una noche de “coqueteo” en el Café Was al que fueron para ver al grupo de flamenco Sir Sultry. “Se veía que Eva y Eduardo la estaban pasando súper. Estaban coqueteando el uno con el otro y además se agarraron de las manos en un momento durante el show. Eva se veía feliz, actuando como una recién soltera dispuesta a pasarla increíble”, revela una fuente a PEOPLE. Longoria, de 35, y Cruz, de 25, disfrutaron de una cena durante el show y la misma fuente asegura que la actriz lucía saludable. “Se veía muy bonita con poquito maquilaje y parecía estar pasándola de lujo con Eduardo”. Al final de la noche, cada uno se fue por su lado. Cruz salió por la puerta trasera del lugar y se subió al carro de una amiga de Longoria, quien acudió con ellos al show. Dos días más tarde, Longoria regresó al set de Desperate Housewives, en el que, de acuerdo a otra fuente, se le ve mejor que nunca. “Eva definitivamente ha dejado atrás el drama del divorico. Últimamente se ve más feliz y enfocada en el set que nunca”. Longoria y Cruz han cenado juntos en el restaurante Beso de Beverly Hills, propiedad de la actriz. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí EDIT POST

