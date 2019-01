Eugenio Siller no se acostumbra a la fama Mezcalent Josselyn de la Paz / Cd. de México Cuando a Eugenio Siller le llegó la noticia de que tendría que viajar a Estados Unidos para presentar la telenovela Al diablo con los guapos (Univisión), nunca imaginó que gracias a su papel como Alejandro miles de fans lo iban a recibir con tanto cariño y admiración. “Quedé impactado, no tenía idea de lo que pasaba, era impresionante”, cuenta el actor mexicano con voz entrecortada por la emoción. “Llegó la policía porque cerraron las calles y se tuvo que cancelar a mitad del evento por tanta gente que iba a vernos”. Además del amor de millones de personas, esta trama le dejó múltiples satisfacciones y experiencias que lo ayudarán a enfrentar el siguiente reto en su carrera. “Alejandro me enseñó la tenacidad de luchar por mis ideales y por mis sueños, y a enfrentar los problemas de la vida siempre contento”, cuenta con orgullo el histrion de 28 años, quien ya tiene algunos proyectos para participar en otros culebrones. “Me permitió aprender a luchar en la vida por lo que quieres sin importar las etiquetas que la gente te pone”. Sin embargo, no todo ha sido color de rosa para el rubio actor. “La fama es una cosa a la que no me acostumbro porque se me olvida”, dice el ojiazul. “El ir a comprarse ropa o al cine ahora es una odisea ya que ahora no paso desapercibido y las fans no tardan en querer pedirme autógrafo esté en donde esté”. Esperemos que Siller no haga esperar a sus fans y reaparezca este mismo año en otro proyecto. Mientras tanto, el nuevo galan de las telenovelas comparte un poco de su personalidad en nuestro indiscreto chismógrafo. ¿Qué hace sacar al Hulk que llevas dentro?

Que las cosas no se hagan como me gustan y el hambre. Comida con la que pecas…

Postres. ¿Qué querías ser de niño?

Actor y cantante. ¿A quién consideras un ícono de la moda, música, cine, etc.?

Madonna. ¿Con qué animal te identificas?

Con el león. ¿Usas ropa de dormir sexy o pijamas de abuelito?

(Risas) Uso bóxer. Tu peor hábito…

La perfección y preocuparme mucho de las cosas. ¿Qué detestas?

La impuntualidad y el antiprofesionalismo. ¿Qué es lo que te falta hacer en tu carrera?

Quiero hacer teatro musical. ¿Cómo te autodefines? Soy alivianado, alegre pero muy metódico y soñador. Workoholic. Me gusta compartir mucho con la gente que me rodea, mi familia y mis amigos. ¿Cuál es tu mayor defecto?

La impaciencia. Tu mayor virtud…

La dedicación. ¿Cuál es tu mala palabra favorita?

(Risas) No se puede decir, soy del norte, creo que me aviento todas. Allá somos muy mal hablados. ¿Cuál fue la ultima canción que le pusiste a tu iPod?

“Keep Bleeding Love” de Leona Lewis. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí EDIT POST

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.