ESTRENO MUNDIAL - El debut musical de Gael García Bernal Getty Images People Staff ¿Que cómo canta Gael? No se preocupen, no es que el actor mexicano de 29 años haya dejado la actuación para lanzarse como cantante grupero. Aquí te presentamos el estreno en exclusiva del vídeo de “Quiero que me quieras”, la canción que su personaje interpreta en la cinta Rudo y Cursi, que se estrenará en México en diciembre. La película, el primer largometraje de Carlos Cuarón, está protagonizada también por Diego Luna y producida por Alfonso Cuarón, Alejandro González Iñárritu y Guillermo del Toro. “Quiero que me quieras” es una versión grupera de “I want you to want me”, que en 1979 lanzó el grupo Cheap Trick como parte de su disco In Color y será parte del soundtrack de la cinta mexicana. var brightcovevideoid = ‘1890030968’;var brightcovewidth = ‘364’;var brightcoveheight = ‘276’;[an error occurred while processing this directive] El álbum saldrá a la venta en noviembre, e incluye música de Los Tucanes de Tijuana, Banda El Recodo, La Sonora Dinamita, Banda Machos, Amandititita, Banda Agua Escondida, Mexi Cumbia Bros., Toñita, Conjunto Encuentro y, por supuesto, este pegajoso tema de “El Cursi” Verduzco, a quien Gael interpreta en la cinta. Más al respecto aquí Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí EDIT POST

