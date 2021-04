Este es el anillo que Julián Gil dio a Marjorie de Sousa Marjorie de Sousa presume anillo de compromiso. Por People en Español Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Marjorie de Sousa, Julián Gil Credit: People En Español Buscar el anillo de compromiso perfecto para Marjorie de Sousa no fue tarea sencilla para Julián Gil. Primero pidió ayuda a su hermana y a su hija para que eligieran la argolla perfecta. “Cuando me mostraban los anillos ninguna me gustaba”, contó Gil, quien enseguida viajó a Miami para hacerse cargo él mismo de la elección del anillo de Marjorie. “Ya que lo conseguí organicé con la ayuda de mi hija la cena perfecta para comprometernos”. La cena de compromiso se llevó a cabo el sábado 6 de agosto en un íntimo restaurante con vista a la bahía de Miami, sin acceso a paparazzi ni a nadie que los reconociera. Más detalles sobre el embarazo de Julián y Marjorie en la nueva revista People en español que saldrá a la venta este viernes. anillo.jpg Marjorie de Sousa nos compartió en esta foto su anillo de compromiso.

