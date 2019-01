Espinoza Paz: "Tuve muchos momentos rebeldes"

Haber participado en la película Girl in Progress, sobre la relación de una rebelde joven con su madre, al lado de Eva Mendes y Eugenio Derbez, hizo que el cantautor del pueblo Espinoza Paz recordara su adolescencia. “Yo tuve muchos momentos rebeldes”, confesó el cantante (y ahora también actor de cine) a People en Español. “Uno de ellos fue tumbar el árbol de un vecino por bajar un panal de miel”.

Eso fue algo, que sin duda, le trajo consecuencias. Pero quizá entre los momentos más guardados en su memoria, están aquellos en los que le mentía a su madre sobre su asistencia a la escuela. “Me escondía en el trigo, en las parcelas de maíz para no ir a la escuela que quedaba como a cuatro kilómetros [de casa]”, dice entre risas el intérprete de “Hombre normal”. “[Eso fue] en primero de secundaria porque a segundo ya no entré. Me escondía en el maíz, ahí me quedaba metido todo el día hasta que ya regresaban los chiquillos de la escuela me les unía otra vez [para ir] de regreso. Obviamente el maestro llegaba y decía ‘aquel tiene tantos días sin ir a la escuela’ y unos [golpes] me daba mi mamá”.

Aún así, mamá nunca lo hizo regresar a la escuela. Pero la falta de estudio no se interpuso en su camino por alcanzar su sueño de convertirse en un artista reconocido. Hoy es uno de los cantautores de música regional mexicana más reconocidos, y aunque su pasión es la música, no descarta perseguir una carrera en la pantalla grande. “Obviamente son cosas de otro nivel, de otra dimensión, pero sí me encantaría”, puntualizó.

