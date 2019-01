En familia, Geraldine Bazán y Gabriel Soto plantan un árbol en el Día de la Tierra (FOTOS) Instagram/Geraldine Bazán jrotulo Geraldine Bazán y Gabriel Soto celebran el Día de la Tierra de la manera más adecuada: plantando un árbol junto a su hijita Elissa Marie. La actriz compartió este martes imágenes del momento en el que, junto a su prometido y su hija mayor, aportaba su granito de arena para el planeta. “Planta un árbol, no contamines, clasifica la basura, cuida a los animales… ¡Hay tantas cosas que podemos hacer! #earthday”, escribió Geraldine al compartir esta imagen. “Ellos, los niños, son la esperanza del planeta”, anotó la actriz al compartir esta imagen de su hijita Elissa Marie. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí EDIT POST

