En DVD/Blu-Ray: "TinkerBell and the Lost Treasure" Walt Disney Pictures Ernesto Sánchez / NYC Voces: Anjelica Huston, Mae Whitman, Lucy Liu, Kristin Chenowteth. Director: Klay Hall Guionista Evan Spiliotopoulos Clasificación: G Calificación: B Calificaciones Blu-Ray:

CALIDAD DE IMAGEN: A

CALIDAD DE SONIDO: A En el 2008, Campanita, la hadita inseparable de Peter Pan tuvo su primer filme protagónico con grandes resultados para las nuevas audiencias. Un año más tarde, y justo en tiempo para Navidad, y ahora con la maravilla visual lograda por el Blu-Ray, Disney lanza TinkerBell and the Lost Treasure. Campanita, quien el domingo fue nombrada Embajadora Verde de la ONU–lugar donde se presentó el filme– enfrenta la aventura de su vida en la estación otoñal. Justo cuando las haditas comienzan a cambiar el color de las hojas de los árboles, y todo parece marchar viento en popa en Pixie Hollow (donde Campanita vive), la diminuta traviesa causa un accidente que pone en peligro toda su villa, y ahora tendrá que hacer hasta lo imposible por reestablecer el orden. También disponible en DVD, o en combo Blu-Ray/DVD, TinkerBell and the Lost Treasure maravillará visualmente no sólo a los pequeñines, sino a todo mundo que se siente frente al televisor y vea los efectos casi tridimensionales y la espectacular gama de color que Disney logró en esta cinta. Temáticamente, la película está enfocada exclusivamente para los niños –incluso más para las niñas– y a todos los demás, los pondrá a dormir. Características del Blu-Ray:

– 1080P/24

– DTS-HD Master Audio

– Incluye DVD

– BD Live – Conéctate con tu familia y amigos mientras ves la película

– Escenas inéditas con introducción de los cineastas

– Bloopers

– Guía de Pixie Hollow

