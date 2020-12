Close

En casa con los Obama PEOPLE EN ESPAÑOL fue la única revista hispana invitada a entrevistar al Presidente Barack Obama y la Primera Dama Michelle Obama en la Casa Blanca. Por Armando Correa Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Image zoom Credit: People En Español Image zoom Cada vez que hacemos una sesión fotográfica y una entrevista, tratamos —más bien insistimos— en que sucedan en el hogar de las celebridades. Es por eso que cuando nos llamaron hace unos cuatro meses de la oficina de prensa de la Casa Blanca y nos preguntaron si estábamos interesados en una entrevista y sesión fotográfica con el presidente Barack Obama y la primera dama, pensamos que si se lograba, tendríamos que tratarla como otro home take. La única diferencia es que aquí estamos hablando de la casa donde vive el hombre más poderoso del mundo libre, que puede decidir el destino de los más de 300 millones de habitantes del país. No son hispanos, es cierto, pero es el presidente, y además uno que está haciendo historia: el primer afroamericano en sentarse en la Oficina Oval. Además, la importancia del voto hispano —somos 50 millones en Estados Unidos, ¿alguien nos puede ignorar?— y los temas candentes de inmigración en que está enfrascado, justificaban de antemano la entrevista. Ahora bien, pensando como periodistas, si teníamos a Obama en esta edición, ¿no deberíamos tener a su contrincante republicano, el gobernador Mitt Romney, en nuestras páginas? Primero, Obama no es solo un contrincante en las elecciones, es el actual presidente. Segundo, nadie de la oficina de prensa de la campaña de Romney se interesó en que saliera en PEOPLE EN ESPAÑOL. Pero, para que hubiera un balance, en la edición de agosto decidimos publicar un perfil del senador de la Florida Marco Rubio, el hispano republicano más conocido en estos momentos y del que se especuló podría entrar en la contienda junto con Romney. Así que nos sentimos en paz. Durante los últimos cuatro meses estuvimos negociando la entrevista con la primera pareja del país. ¿Sobre las preguntas? Ninguna restricción. ¿Podía ir la primera dama vestida con un color sólido, sin estampado? Sin problema. ¿Para la sesión de fotos el presidente se podría quitar el saco y remangarse la camisa? Por supuesto. Y aunque le preguntamos sobre inmigración, el DREAM Act, las deportaciones y su cambio de perspectiva —a favor ahora— sobre el matrimonio entre parejas del mismo sexo, también quisimos saber acerca de su rol de papá. Ah, y por supuesto, cuál de los cantantes latinos tenía el honor de estar en su iPod. Fuimos la única revista hispana en Estados Unidos en lograr entrevistarlos y fotografiarlos en la Casa Blanca. Al final, los dos son conscientes de que ustedes, los 7 millones de lectores de PEOPLE EN ESPAÑOL, pueden ser decisivos en las próximas elecciones. Tu voto cuenta. Hasta la próxima, Armando

Close Share options

Close Close Login

Close View image En casa con los Obama

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.