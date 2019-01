Emilio Navaira se encuentra en estado de coma Amazon.com People Staff La vida de Emilio Navaira está en peligro. El cantante impactó el autobús que conducía el pasado fin de semana y actualmente se encuentra en estado de coma inducido, esto debido a que sufrió una lesión cerebral. “Existe la posibilidad de que no salga de esta”, declaró al diario La Opinión el doctor Alex Valadka, director de servicio de neurotraumatología del Memorial Hermann en el Centro Médico de Texas. “Todos deben entender eso de entrada. Así de mal está”, agregó tras explicar que de sobrevivir el artista enfrentaría un largo proceso de recuperación. Según el reporte de la policía, el cantante manejaba sin licencia el autobús que chocó contra la barrera de contención que protege las estructuras de cemento sobre la vía. Tras el accidente, él y seis ocupantes más del vehículo resultaron heridos y tuvieron que ser ingresados al hospital, cinco de ellos ya fueron dados de alta. Navaira es considerado uno de los máximos exponentes de la música tex-mex. En 2003 ganó un GRAMMY por su álbum Acuérdate. Ésta no es la primera ocasión en que el artista sufre un accidente automovilístico: en 2005 volcó su vehículo en San Antonio, TX; en aquella ocasión fue arrestado por la policía por conducir bajo la influencia del alcohol. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí EDIT POST

