El Profesor Jirafales sufrió un accidente automovilístico MEZCALENT.COM People Staff El actor mexicano Rubén Aguirre, mejor conocido como el Profesor Jirafales , del programa Chespirito, se accidentó junto a su esposa, Consuelo de los Reyes Medellín, el pasado 31 de diciembre, mientras se dirigían a trabajar a Los Mochis, Sinaloa, en México. La agencia de noticias AP dio a conocer el incidente y el estado de salud del también productor y su esposa. La pareja conducía una camioneta que aparentemente quedó sin frenos, por lo que se impactó contra la parte trasera de un autobús que esperaba su turno en una caseta de peaje. El choque sucedió en la ciudad de Mazatlán, en el estado de Sinaloa, México. Aguirre, de 73 años, recibió golpes en sus brazos y pierna derecha, mientras que su esposa, de la misma edad, sufrió una fractura en la pierna derecha. Verónica Aguirre, hija de ambos, habló con el periódico mexicano Reforma, al que informó que una férula fue implantada en la pierna derecha de su padre. También aprovechó para hablar sobre el estado de salud y ánimo de su padre, quien al principio se encontraba decaído. "Obviamente ante una situación como ésta, de impacto, es razonable que te asustes o los primeros momentos estés decaído, pero ya incluso hace bromas", comentó. "(Ahora) está muy tranquilo. Agradece mucho el interés de ustedes, muchos familiares le han hablado", indicó la hija del actor, quien también aseguró que se encontrará en compañía de sus ocho hijos mientras es dado de alta. Tras este susto, el Maestro Longaniza y su esposa se recuperan para poder salir del hospital a finales de esta semana.

