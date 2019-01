El orgullo y la pasión de Lorena Rojas jrotulo Lorena Rojas puede darte una extensa lista de las cosas que la motivan, de las cosas que le hacen sentir orgullo y de las que la apasionan. La actriz comparte algunas de ellas, en este vídeo que grabó exclusivamente para PeopleEnEspanol.com. “Mi familia antes que cualquier cosa, mi país —mi hermoso y amado México—, mis amigas”, nos nombra la actriz como sus más grandes motivos de orgullo. ¿Y sus pasiones? “¡Mi perro!”, dice antes que cualquier otra cosa. Podrás ver a Lorena Rojas de forma gratuita en Henry B. Gonzalez Convention Center de San Antonio, Texas, este domingo 2 de septiembre, como parte de la gran cantidad de actividades que ofrece el Festival People en Español. En el centro de convenciones —donde la entrada es libre y gratuita— también estarán las actrices Maite Perroni y Gaby Espino (ambas el sábado 1) y el actor David Zepeda (domingo 2). El Festival continuará por la noche en el Alamodome de San Antonio, donde el sábado 1 se presentará Daddy Yankee, Olga Tañón, Tito El Bambino, 3Ball MTY, Sie7e y El Cata. Compra tus boletos para el concierto del sábado aquí El domingo 2 por la noche, Luis Miguel cerrará el Festival con broche de oro en el Alamodome, en otro megaconcierto que también tendrá variadas presentaciones musicales de Prince Royce, Larry Hernández, Banda Los Recoditos, Sheila y el DJ Juan Magán. Compra tus boletos para el concierto del domingo aquí Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí EDIT POST

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.