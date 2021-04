El doloroso reencuentro de Sanz y Jaydy La pareja se reunió en Madrid para el funeral del padre del cantante español Por People Staff Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Alejandro Sanz y Jaydy Michel Credit: Getty Images A pocos días de conocerse que la separación de Alejandro Sanz y la mexicana Jaydy Michel es oficial, la ex pareja se reunió una vez más en Madrid, esta vez por la triste noticia del fallecimiento de don Jesús Sánchez Madero, padre del cantante. Afectado por una larga enfermedad que lo tuvo postrado por cerca de cinco meses, el padre de Sanz falleció la madrugada del viernes en el sanatorio Tres Cantos de la capital española y sus restos fueron inhumados el domingo en el cementerio de La Almudena. Tras conocerse la noticia, Michel viajó desde México para reunirse con Sanz, de quien prácticamente no se despegó durante las exequias celebradas el fin de semana y a las que también asistió el cantante Miguel Bosé. Imágenes publicadas este lunes por la prensa española muestran a la ex pareja visiblemente afectada y muy unida. Él con la barba crecida y vestido informalmente, ella de negro y con gruesas gafas que ocultaban su aflicción. El reencuentro coincidió con la portada de una revista española en la que Michel hacía oficial su separación del cantante, a quien conoció en Puerto Vallarta, México, hace 10 años y con quien contrajo nupcias en 1998 y tuvo una hija, Manuela.

