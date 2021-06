El director Tomaz Pandur quería a Salma Hayek para Cien años de soledad Por Laura D'Ocon Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Salma Hayek y Tomaz Pandur Credit: Marc Piasecki/Getty Images; Quim Llenas/Cover/Getty Images El director esloveno, Tomaz Pandur, quien falleció este 12 de abril, estaba hablando con la actriz Salma Hayek la posibilidad de que fuera la protagonista de su adaptación teatral Cien años de soledad de Gabriel García Márquez, según informó en un comunicado la Agencia México. “Éramos muy amigos y contaba conmigo también para eso. Estaba emocionado con ese proyecto y me soltó la bomba. El único nombre que me dijo fue el de Salma Hayek, pero no sé si es que pensaba convertir a Aureliano Buendia en una mujer, solo sé que él pensaba a lo grande”, dijo Mariano García, un diseñador de sonido que trabajó al lado de Pandur por muchos años. FOTOS: ¿En qué andan los famosos? Aún no había empezado a escribir la adaptación para el teatro pero ya estaba en el proceso de preparación del texto, una vez conseguida la autorización de la Fundación García Márquez. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si bien la idea era estrenar la obra en 2017 en México para después llevarla al Festival de Bogotá y luego a Madrid, ya que se estaba cerrando para el próximo mes de diciembre los primeros ensayos, la actriz Salma Hayek no ha emitido ninguna declaración al respecto.

