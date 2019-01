El cantante Remmy Valenzuela se recupera tras ser herido de bala

Han pasado tres meses desde que Remmy Valenzuela fuera baleado en un tiroteo entre militares y el crimen organizado en Nayarit, México, y el cantante ya está listo para regresar a los escenarios.

Este sábado ofrecerá su primera actuación tras el incidente que asegura no le ha cambiado la vida.

“No ha cambiado nada en mi vida personal, sigo siendo la misma [persona] que era antes. No me afectó psicológicamente”, dijo a PeopleEnEspanol.com sobre el evento que lo mantuvo en el hospital bajo cuidado policial.

El cantante de 22 años asegura que no es la primera que se ve frente a la muerte, ya que en el pasado sufrió un accidente automovilístico que lo marcó para siempre.

“Pregunté: ‘¿porqué [me había sucedido] a mí?’”, confesó sobre el accidente que sufrió a finales de 2013.

“Pero qué tipo de respuesta puede tener uno a eso… Yo no quisiera que me pasaran esas cosas, no hubiera querido que me pegaran los balazos [pero] el destino así lo quiso”, agregó.

Durante su ausencia ante los reflectores, lo que si molestó al intérprete fue que lo involucraran con el crimen organizado.

“Me dio coraje que me quisieran vincular con ese tipo de cosas porque es algo que no concuerda”, dijo. “Se supone que los carteles no dan la cara, que no se presentan ante la gente. Este detalle no fue un atentado hacia mi persona, por eso no me tengo que cuidar de nada. Lo único que he hecho es cantar”.