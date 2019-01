Eiza González: "No hay prisa para el amor" (VÍDEO)

Eiza González no tiene tiempo para enamorarse. Así lo aseguró en la presentación de la película Casi treinta (sula films), una comedia romántica donde comparte créditos con Manuel Balbi y Sara Maldonado.

“Estoy completamente soltera, feliz, es un momento para mí, he vivido mucho tiempo en relaciones y yo ya quería un momento para mí, me la estoy pasando increíble, creo que es el momento para mi carrera, enfocarme al cien por ciento y no tener distractores, estoy muy joven, no hay prisa para el amor”, dijo.

A su paso por la alfombra, la mexicana de 24 años señaló que le está yendo muy bien en Los Ángeles, pues ya tiene varios proyectos en puerta.

“Me da mucho gusto ver los frutos hoy. Trabajé arduamente para que hoy pudiera estar en donde estoy, que es empezando una carrera en otra parte del mundo. Nunca lo pensé, siempre lo soñé, pero nunca pensé que fuera a suceder”.

La actriz de Amores verdaderos señaló que Casi treinta es una película con la que todo el mundo se puede identificar.

“No tiene edad, funciona para la gente de cualquier rubro, desde jóvenes a más grandes, gente que está buscando su sueños, que tal vez sienta que algo falta en su vida, es importante a veces que vayamos a ver este tipo de películas, porque nos hacen reflexionar”.

Además, Eiza aseguró que su mamá, Glenda Reyna, es quien la ayuda a mantener los pies en la tierra.

“No, gracias a Dios tengo una madre hermosa que siempre ha estado conmigo. Ella es norteña, es de sangre muy pesada, es muy honesta conmigo, ella me dice: ‘Estás mal aquí, esto está bien, esto está mal’. Eso se agradece porque quieras o no, estás expuesta a situaciones donde te puede cambiar la vibra”.

