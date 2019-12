Ednita Nazario estrena disco y anuncia gira La cantante boricua lanzará en junio su álbum Ednita...Apasionada y comenzará una extensa gira promocional By People Staff ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Image zoom Getty Images Más entusiasmada que nunca, así ha vuelto la cantante boricua Ednita Nazario, quien este 21 de junio lanza en Estados Unidos y Puerto Rico su nuevo disco titulado Ednita…Apasionada, editado bajo el sello Sony BMG Music Entertainment. “Apasionada” es el título del primer sencillo con el que Nazario está promoviendo el álbum, compuesto por 10 canciones de corte roquero y baladas. Estos temas han sido escritos por la propia cantante, así como por el cantante y autor Luis Fonsi; y Noel Schajris, del dueto Sin Bandera, entre otros. Con este nuevo disco, Nazario emprenderá una extensa gira, que comienza el 18 de noviembre en San Juan, Puerto Rico. Posteriormente, y hasta el verano de 2006, la cantante recorrerá varios países, incluídos Estados Unidos, México, Centro y Sudamérica, y España. Y para los que esperaban que Nazario, como muchos artistas, se subiera al barco del reggaetón, la cantante declaró recientemente al diario de Puerto Rico El Nuevo Día “Se pueden desarrollar cosas novedosas sin estar cambiando de género”. “Mi género se presta para fusionar, para incorporar nuevos elementos, pero siempre manteniendo su centro, que es el rock”. ¡Fiu! Tego, Daddy y Don Omar, ya pueden descansar. Advertisement

Close Share options

Close View image Ednita Nazario estrena disco y anuncia gira

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.