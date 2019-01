DLG Cortesía DLG People Staff Dark, Latin Grove (DLG) es justo eso: música emocionante basada en la salsa latina, pero con toques de reggae con bajo, hip-hop y por si fuera poco, algo de house para aderezar la mezcla. Este grupo surgió de la escena musical latina en Nueva York bajo la mirada del productor Sergio George (q.e.p.d.), quien descubrió a los vocalistas Ms. Yaya, James “Da Barba” de Jesús y Ness. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí EDIT POST

