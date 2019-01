Diego Luna presentará su película César Chávez en la Casa Blanca Noam Galai/WireImage jclar Aunque el estreno oficial en Washington, D.C. de la película César Chávez: An American Hero se efectuará este martes en el Newmuseum de dicha ciudad, Diego Luna, director de la película, y las estrellas que protagonizan el filme, irán a la Casa Blanca este miércoles para una presentación especial de la misma, informó The Washington Post. Luna dijo a la página web The Wrap que esperaba que el presidente Barack Obama tuiteara sobre la película. VIDEO: Mira el trailer de la película César Chávez “Él tiene más seguidores en Twitter que todos nosotros combinados”, dijo el director, quien acudirá a la mansión ejecutiva acompañado por Rosario Dawson, quien interpreta a Dolores Huerta en la película biográfica sobre el activista que defendió los derechos de los agricultores. Huerta, dicho sea de paso, recibió una medalla Presidential Medal of Freedom en 2012, y aunque fue invitada a la premiación especial, no puede asistir debido a conflictos de itinerario. “Me encanta que tratamos de que Dolores viniera, pero ya tenía planes en California”, Dawson contó a The Wrap. “Ella trató de cancelar su compromiso, pero es tan fabulosa que no pudo hacerlo… así que no irá a la Casa Blanca con nosotros, lo cual me parece genial”. Por otro lado, Luna ganó el sábado el Premio del público en la sección Narrative Spotlight del festival South by Southwest de Austin, Texas, anunció un comunicado. “Estoy muy orgulloso y espero que todos los que trabajaron el la película compartan esta emoción. Es un premio especial; hicimos este filme con la esperanza de encontrar un público que conectara con la historia”. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí EDIT POST

