Denise Quiñones lanza su primer disco

Denise Quiñones se estrenó en la plataforma de ventas musical iTunes con su primera producción musical, titulada Ruidos y Silencios.

En comunicado de prensa, los representantes de Quiñones indicaron que esta producción promete catapultarla como intérprete de un estilo que ella misma describe como bolero pop-caribe lounge.

Esta movida representa la antesala a la llegada al mercado de su disco en formato físico.

Bajo la producción del cantautor dominicano Pavel Núñez, la Miss Universo 2001 comenzará pronto la promoción de su primer sencillo, "No soy sin ti", y del disco completo, que contiene 11 temas que mezclan la nota romántica con el sabor del Caribe.

La también actriz ha comenzado su carrera discográfica en la República Dominicana, aprovechando la oportunidad que le brindó su sello disquero de encontrar su esencia musical y definir sus sonidos.

Quiñones cantó junto a Juanes, el pasado fin de semana, durante un evento privado en Puerto Rico.

