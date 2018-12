Demián Bichir encantado de ser "el mexicano" de The Hateful Eight, el nuevo western de Tarantino

Damián Bichir es un hombre feliz tras haber superado la experiencia de rodar The Hateful Eight, el nuevo western dirigido por el excéntrico director Quentin Tarantino y en el que interpreta al personaje de Bob, el mexicano.

“Me sentí arropado desde el [primer] día y eso hace muy fácil el resto del trayecto”, dijo a People en Español el artista en referencia a Tarantino y sus compañeros de reparto Samuel L. Jackson, Kurt Russell, Jennifer Jason Leigh, Walton Goggins, Tim Roth, Michael Madsen, Bruce Dern y Channing Tatum, entre otros.

Para el actor mexicano de 52 años, construir este personaje fue uno de los mayores desafíos de su carrera. “Cumplimos con un objetivo importante que tenía que ver con un grupo, no con ningún individuo en particular. Ni siquiera Quentin se toma en cuenta como un individuo”.

¿Cuál fue tu mayor reto?

Tenía una enorme curiosidad de saber cómo iba a funcionar esto con estos pesos pesados. Tú no puedes hacer tu trabajo bien sino te acogen ellos, sino te abrazan y te cuidan y te adoptan todos los actores. Y por supuesto Quentin.

Premiere de @thehatefuleight esta noche en el Dome. Tonight we ride at the Dome's premiere of @thehatefuleight pic.twitter.com/kIwT9euhSL — Demian Bichir (@DemianBichir) December 8, 2015

¿Cómo es trabajar al lado de Quentin Tarantino?

No puedes llegar a ser Quentin Tarantino si fueras un tonto, si fueras un neurótico, un tirano. [Quentin] es un hombre generoso, brillante, libre y sin miedo, y muy amoroso. Crea, genera este ambiente para que todos entiendan que estamos en un mismo barco, somos un mismo equipo y que cada elemento juega un papel crucial. Él es el capitán, sin la menor duda, pero sabe que no funcionaría si cada uno no estuviera en sus puestos.

¿Qué significa para ti llevar el nombre de los latinos en alto?

Ojalá así fuera, yo creo que Chicharito [Hernández] sí que lo lleva en alto, Messi lo lleva muy en alto, Luis Suárez… Creo que yo no pienso en esas cosas, si pensara en esa responsabilidad seguro que me quedaría en mi habitación muerto de miedo.

Thank you New York! I hope you like the film! Gracias NY! Espero que les guste @thehatefuleight — Demian Bichir (@DemianBichir) December 16, 2015

¿Cómo te preparaste para el personaje?

Cuando filmo trato de tener una disciplina bien establecida porque es la única manera de sobrevivir un rodaje largo. Por ejempl,o en las condiciones en las que hicimos The Hateful Eight, si tú no tienes esa disciplina, entonces el reloj completo se descompone. Es algo fácil para mí porque soy un actor disciplinado.

Conferencia de prensa. Before @thehatefuleight press conference. Wonderful Tim Roth and Walton Goggins. pic.twitter.com/VmSx8TYFg9 — Demian Bichir (@DemianBichir) December 6, 2015

The Hateful Eight está ambientada unos diez años después de la Guerra Civil estadounidense y gira alrededor de ocho personajes con historias muy distintas que viajan por los paisajes invernales de Wyoming para llegar a un lugar llamado Red Rock.

Los ocho se acaban encontrando en un refugio ubicado en medio de las montañas nevadas y comparten vicencias bajo el mismo techo con la esperanza de que el tiempo mejore. La cinta se estrenará en algunos cines, en formato 70mm, el 25 de diciembre y en cines de todo Estados Unidos el 31 de diciembre.