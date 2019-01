David Chocarro no cree en los espíritus, aunque protagoniza novela del más allá (VIDEO)

Aunque David Chocarro no cree en los espíritus y la muerte le da miedo, el actor protagoniza junto a María Elisa Camargo y Laura Flores En otra piel (Telemundo), una novela con mucha ficción del más allá.

“Es una novela que está tratada con transmutación de almas, con espíritus y es muy interesante, porque los escritores han hecho una gran investigación. Obviamente es ficción, pero las bajadas de líneas vienen de casos reales, de investigaciones y eso es lo que creo que lo hace muy atrapante”, dice el argentino.

Sin embargo, Chocarro dice no creer en los espíritus. “No, no creo en espíritus, más de una vez me ha pasado. Por ejemplo, mi papá una vez me dijo que en el fondo de su casa había un fantasma y que él todas las noches lo escuchaba y escuchaba el ruido, entonces yo dije: ‘Vamos al fondo, lo quiero ver, quiero escucharlo, quiero algo’, y no apareció. Me cuesta imaginarme que eso pueda ser real. Soy más de creyente de las energías, no más allá de la muerte, de las energías en vida”, dice.

“A mí me da mucho miedo la muerte, entonces creo que tiene que ver con mi creencia. Yo creo que cuando se termina, se termina y por eso me da cosa, porque si yo sintiera que me voy a reencarnar en algo diría: ‘Bueno, por lo menos me voy a reencarnar en algo’, pero no”, añade.

Entre espíritu y espíritu, también hay tiempo para cantar y reír detrás de cámaras. Y David recuerda una anécdota en las grabaciones.

“El primer día de grabación en México, mi personaje canta. Entonces llevamos el soundtrack que ya teníamos grabado y la guitarra. La grabación era en una plaza en México y cuando llegó la hora de grabar la canción, empezó a sonar una banda mexicana [al fondo] y no se escuchaba nada lo que yo cantaba. Dijeron: ‘Vamos sin audio y luego lo doblamos’. Entonces yo tenía que estar cantando románticamente, mientras que de fondo se oía la [canción de] banda; fue muy divertido”, concluye.