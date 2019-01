Daisy Fuentes se niega a hablar sobre Luis Miguel The Grosby Group People Staff Según algunos, cuando una mujer está enamorada irradia felicidad y sus ojos reflejan un brillo cautivador. Y no es por intrigar, pero al ver a Daisy Fuentes durante la presentación de su línea de lentes en la ciudad de Nueva York, créanlo señores, existe la posibilidad de que la atractiva modelo esté involucrada en un tórrido romance. ¿Acaso ese resplandor en su mirada se debe a que hoy por hoy se encuentra alumbrada bajo los rayos de ‘El sol’? “Sin comentarios”, dijo la modelo amablemente a la prensa cuando fue cuestionada sobre el supuesto reinicio de su romance con Luis Miguel, con quien Fuentes tuvo un apasionado noviazgo entre 1995 y 1998. OBTÉN EL LOOK DE DAISY FUENTES. Enamorada de Luismi o no, lo cierto es que la conductora de televisión luce tremenda figura y se ve espectacular, y se encuentra tan bien con ella misma que a la cubana no le importa que la prensa siga especulando a cerca de quién es el dueño de su corazoncito. Después de todo, ¿qué tal si las dos recientes presuntas citas con el intérprete de “Por debajo de la mesa” en lujosos restaurantes de la ciudad de Los Ángeles eran tan sólo reuniones entre dos ex novios que hoy son buenos amigos? Eso el tiempo lo dirá, pero no hay que olvidar que cuando el río suena es porque agua lleva, ¿o no? Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí EDIT POST

