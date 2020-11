Close

Cynthia Klitbo: Lista para el bebé La actriz mexicana eligió el nombre de su primogénita, quien nacerá por cesárea este mes Por People Staff Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Image zoom Credit: NTX Fotos Cynthia Klitbo está que no cabe de la alegría por el inminente nacimiento de su primera hija, que se espera ocurra este mes. Por eso, la actriz mexicana anunció que ya tiene el nombre de la pequeñita: Elisa. La elección es un homenaje a la mamá de Klitbo, quien también se llama así. La llegada de la pequeña Elisa pondrá fin a los once largos años que duró la lucha de la actriz de 39 años por quedar embarazada. Eso significó, según la propia actriz, hacer de todo. “Recé a todos los santos, hice yoga, meditación baños de romero”, confesó a Univisión. Lo cierto es que más allá de los métodos esotéricos, la ojiverde se sometió a varios tratamientos médicos para poder lograr su sueño: “Fueron cinco [operaciones] de matriz y dos inseminaciones artificiales”, reveló, agregando que dichos intentos habían acarreado los consecuentes gastos, que ella estima en más de $15,000. “Prácticamente, trabajé años para poder quedar embarazada”, aseguró. Hoy, los resultados saltan (literalmente) a la vista, con la actriz a punto de dar a luz, aunque no será un parto natural, sino una cesárea que los doctores han programada para algún día de julio. En cuanto al padre de la bebé, la estrella de Peregrina se ha negado rotundamente a revelar su identidad, pues asegura que no lo quiere “meter en la boca del lobo”, ya que él no pertenece al medio artístico, y dice que por el momento tampoco piensa contraer nupcias con el susodicho galán. “Es un gran lío organizar una boda, y en estos momentos no me hace falta”. Si ella lo dice…

