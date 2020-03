Cumpleaños famosos: 27 de marzo By Alexander Mabry ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Image zoom Shareif Ziyadat/Getty Images/ Ethan Miller/Getty Images/Imeh Akpanudosen/Getty Images for Variety Hoy, 27 de marzo, cumplen años las siguientes celebridades:

Mariah Carey (44)

Fergie (39), cantante estadounidense, miembro de los Black Eyed Peas.

Quentin Tarantino (51), director de cine, conocido por películas como Pulp Fiction, Reservoir Dogs, Inglourious Basterds o Django Unchained.

Xuxa (51), actriz, presentadora de televisión, cantante y empresaria brasileña.

Nathan Fillion (43), actor canadiense, más conocido por protagonizar la serie de misterio Castle.

Mariano Rajoy (59), actual presidente del gobierno de España desde 2011.

Cumpleaños famosos: 27 de marzo

