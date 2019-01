Cumpleaños famosos: 2 de mayo Uri Schanker/WireImage/ Michael Tran/FilmMagic/Dave J Hogan/Getty Images Alexander Mabry Hoy, 2 de mayo, cumplen años las siguientes celebridades:

David Beckham (39), exfutbolista inglés.

Dwayne Johnson (42), actor estadounidense más conocido como “The Rock”.

Lily Allen (29), cantante británica, famosa por temas como “The Fear” o “Smile”.

Zoé Valdés (55), escritora cubana.

Monserrat Bustamante (31), cantante chilena.

Marcela López Rey (73) actriz argentina, célebre por sus papeles en El malentendido o Peligro nuclear.

