Cumpleaños famosos: 19 de marzo Mark Sullivan/WireImage/Gregg DeGuire/WireImage/The Image Gate/Getty Images Alexander Mabry Hoy, 19 de marzo, cumplen años las siguientes celebridades: Bruce Willis (59)

Glenn Close (67)

Ursula Andress (78), actriz suiza, famosa por sus papeles en películas como Soleil rouge y la película del agente 007, Dr. No.

Jill Abramson (61), periodista estadounidense, editora ejecutiva del New York Times.

Mario Monti (72), economista y político italiano, fue primer ministro de Italia desde 2011 hasta 2013.

Simon Yam (60), actor y productor hongkonés, más conocido por sus papeles en películas como Election y PTU. ¿Alguien que conoces cumple años hoy? ¡Felicítalo en los comentarios! Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí EDIT POST

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.