Confirmado: muere Jorge Monje, la última pareja de Lorena Rojas

La última pareja de Lorena Rojas, Jorge Monje, fue encontrado muerto este viernes en su residencia en Miami por causas aún desconocidas, dijo a People en Español el actor Héctor Soberón.

“Luis Alcaraz y [yo] estábamos en Micro Teatro en Miami y me dijo: ‘Oye amigo qué sabes [de] que se murió Jorge Monje’”, contó Soberón. “Le dije: ‘Me estás dejando pasmado. No sé nada’. Le hablé a Roberto Mateos, que es íntimo amigo de Jorge, [y me confirmó:] ‘Efectivamente, la policía está en su casa, no sabemos qué pasó, no podemos especular no sabemos qué fue, pero está muerto”.

La noticia del fallecimiento del productor teatral español sorprendió a Soberón. “Lo vi la semana pasada y lo vi muy bien, conmigo como siempre, cotorreando y echando relajo”.

Mateos confirmó la noticia a través de sus redes sociales. “Qué noticia tan triste en paz descanse mi gran amigo Jorge López Monje”, escribió el actor mexicano.

