Entre política, confesiones, aplausos y regaños, todo lo que no viste del Latin Grammy

Si bien para los asistentes a la entrega número 15 del Latin Grammy la celebración ocurrió sobre el escenario con majestuosas actuaciones de sus artistas preferidos, la verdadera fiesta se llevó a cabo en el cuarto de prensa donde los artistas dejaron a un lado las poses para someterse a los atrevidos cuestionamientos de los periodistas.

Tras bastidores y fuera de cámaras no hubo tema prohibido, a pesar de que el personal de la Academia intentó limitar las preguntas sobre la acción ejecutiva anunciada por el Presidente Barack Obama minutos antes de dar inicio a la ceremonia.

Sin embargo, fue un tema que no se pudo evitar y que los artistas estaban más que contentos de abordar. “Es crucial e indispensable que ya haya respuestas concretas para que nuestra comunidad en Estados Unidos sea reconocida. Nosotros contribuimos mucho [a] este país de muchas formas”, dijo Kuno Becker.

El actor, que actualmente promueve el thriller Panic Bravo también se expresó sobre los problemas sociales que actualmente atraviesa su país y enmudeció al ser cuestionado sobre las declaraciones de la Primera Dama de México, Angélica Rivera, y su controversial propiedad valorada en US$7 millones. “A mí no me tocaron esos cuentos”, comentó. “Como mexicano estoy triste en general con lo que sucede [en México]”.

El español Miguel Bosé se negó a dejar el micrófono hasta contestar todas las preguntas, y tuvo que revelar la verdadera razón por la cual llegó a Las Vegas con cuello ortopédico puesto. “Por la silla de ruedas, ¡por eso! Si la pido no me la dan y luego tengo que caminar [mucho]. ¡No quiero caminar por los aeropuertos! Me [molestan] los aeropuertos”, confesó.

Bosé aplaudió el premio al Mejor álbum del año que fue otorgado a Paco de Lucía, y que fue recibido por la viuda del guitarrista español, Gabriela Canseco. “Es una alegría impresionante [que se lo haya ganado]”, dijo a la prensa, visiblemente emocionada.

El reggaetonero Farruko llegó a la sala de prensa sin zapatos y con paso lento debido a un accidente automovilístico que sufrió del cual no se ha recuperado del todo.

Por su parte, Rosely Sánchez pidió oraciones para que se le cumpla realizar una película que tanto ha soñado y expresó su deseo de convertirse en madre el próximo año. Eso sí, dejó muy en claro que está haciendo “la tarea” para darle un hermanito a su hijita Sebella Rose.

Sin lugar a dudas, el ovacionado de la noche fue el legendario intérprete Joan Manuel Serrat, quien se mostró honrado por haber sido homenajeado como la Persona del Año, y amenazó con seguir haciendo lo que le da la gana.

“Nunca he vivido persiguiendo premios, cuando me los han dado —y he tenido la suerte de ser una persona que me han tratado muy bien en ese aspecto—, me siento bien”, dijo el cantautor de 70 años. “Creo que he hecho algo fantástico, que es hacer lo que me daba la gana y pienso seguir haciéndolo”.

Alguien que le sigue los pasos e hizo lo que le dio la gana fue René Pérez de Calle 13. El intérprete hizo caso omiso a las instrucciones que le dieron de no hablar sobre el caso de los estudiantes en Ayotzinapa, México.

“Es la responsabilidad de cualquier artista”, dijo René portando una camiseta negra con el mensaje ‘Ayotzinapa Faltan 43’. “Me habían dicho que no hablara de Ayotzinapa, [lo que está pasando] es un desastre y no puede quedar impune, hay que decirlo. Esto es [un asunto] de derechos humanos. Pienso que todos los artistas lo debían decir. Aunque sea puertorriqueño, te afecta lo que ocurre en México, en Argentina, ese es parte del trabajo del artista. Este no puede ser un modelo a seguir por nuestros gobiernos”.

El intérprete no ofreció detalles sobre el responsable de esa prohibición, sin embargo, Gabriel Abaroa, presidente de la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación, aseguró que por parte de la organización no se prohíbe hablar de ningún tema a los artistas.

Abaroa adelantó que el próximo año, el evento se realizará nuevamente en Las Vegas.

Más de lo que dijeron los artistas tras bambalinas:

Gadiel: “Este 2015 es el año mío, no voy a parar hasta estar aquí de nuevo y nos ganemos un Grammy”.

J Balvin: “Seguiremos luchando para cumplir todos nuestros sueños. Los sueños pueden crecer”.

Pepe Aguilar: “Me da mucho gusto haber ganado este Grammy pero me da un poco de pena habérselo ganado a Vicente [Fernández]. Le voy a poner una plaquita y le voy a poner Vicente”.

¡Hasta el próximo año!

