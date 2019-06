VÍDEO: Confesiones de Jacqueline Bracamontes

Image zoom Dimitrios Kambouris/WireImage.com

El FESTIVAL de PEOPLE EN ESPAÑOL fue una verdadera fiesta y sin duda la mejor manera de cerrar con broche de oro el verano neoyorquino. Cientos de personas disfrutaron gratuitamente de premios, regalos, consejos y los conciertos de Kat de Luna, Dulce María y Sergio Vargas. Pero sin duda uno de los momentos más esperados y especiales de la tarde fue la entrevista que le concedió Jaqueline Bracamontes a Ernesto Sánchez, editor de PeopleEnEspanol.com.

Relajados y muy cómodos estuvieron conversando la guapa actriz y el experimentado entrevistador, en una atmósfera amigable, que permitió a los asistentes conocer un poco más sobre la estrella mexicana, quien respondió tranquilamente a todas las preguntas de Ernesto Sánchez.

¿Cuál es el galán que mejor besa?

¿Pero estamos hablando en las telenovelas verdad? – aclaró pícaramente la protagonista de Sortilegio – A ver chicos ¿quién apoya a Jaime Camil?, ¿quién apoya a William Levy?. La verdad es que he tenido la fortuna de trabajar con compañeros maravillosos.

Evaluando tu carrera ¿qué momentos han sido de “cascarita” y cuáles de “grandes ligas”? Para quienes no saben, Jacky es hija del conocido entrenador de fútbol y Jesús Bracamontes

¡Arriba las Chivas! Sí, soy hija del Profe Bracamontes. Creo que sin duda el inicio de mi carrera con Alegrijes y Rebrujos (Televisa). Cuando veo [esa telenovela] ahora digo ‘ay, Dios no sabía actuar’. Y el primer gol, pues mi primer protagónico.

Cuéntales a los presentes por qué la vida de una actriz de telenovela no es tan glamorosa como parece.

Tienes mucho trabajo. Hay muchas cosas detrás del glamour que se ve en pantalla y que la gente no sabe. A veces el día anterior no dormiste o tuviste un compromiso familiar, pero igual debes estar ahí puntual. Son muchas páginas de diálogo que debes aprenderte, que tienes que llegar estudiada sin importar dónde tengas la cabeza en lo personal. Tienes que esperar mucho tiempo en tu camerino para grabar. Pero el precio vale la pena.

¿De qué actor has aprendido más?A Daniela Romo la amo ¡soy su fan!. Y de Ana Bertha Espín. Ella me dio mis primeros tips para aprender a llorar. Claro no abuso del llanto porque acabas deprimida. Mi táctica para llorar es un secreto que se va a quedar entre nosotros. Lo que hago es en primer lugar tomar mucha agua. Entonces tomo mucha agua y le digo al director; “denme tiempo”. Le digo que son unos segundos pero en realidad son como tres minutos. Te concentras y empiezas a abrir los ojos lentamente ¡Ah! Y mueves la pierna. No sé porqué pero lo de la pierna es importante. Vas abriendo los ojos y entonces empiezas llorar.

Con los ojos llenos de lágrimas mientras gesticulaba y seguía los pasos que ella misma iba indicando, la actriz se robó el aplauso de los presentes.

Sobre la experiencia de haber participado en Mujeres asesinas (Televisa) comentó que significó un gran reto actoral en su carrera porque se trata de un personaje que no es la “heroína”, una mujer victimizada por un marido celoso e insoportable que la lleva a cometer una locura. “Irma [su personaje] es una mujer distinta a todo lo que he hecho. Ahí me van a ver despeinada, victimizadas por un mal marido, obtuso, celoso. Fue un reto muy grande en mi carrera”.

Y hablando precisamente de los retos en su carrera la actriz comentó que se está preparando para conducir Prime Gourmet (Televisa), “Es como una versión de Iron Chef. Es muy interesante, ¡voy a aprovechar para aprender a cocinar!”

La bella actriz de 30 años también abrió la puerta de su vida privada a los presentes. Aunque al ser cuestionada sobre si alguna vez le ha mentido a la prensa aseguró que: “no mentido, pero si tienes que guardar algunas cosas para ti.”

Comentó que le gustaría hacer algún día una película con Meryl Streep y que no viajó a Dubai para casarse sino de vacaciones.

Aseguró que no está obsesionada con las dietas y que nada mejor para estar en forma que hacer ejercicio y tomar mucho agua, y que uno de sus mayores sueños se hizo realidad al “trabajar con Carla Estrada”. Y que a nivel personal su sueño es: “ser mamá”. Confesó que desea tener cuatro niños, pero que su novio solamente quiere dos, así que está rezando para tener la parejita de niño y niña. Y que en los próximos diez años se ve como una mujer realizada, que no haya tenido necesidad de pasar mucho por el bisturí y por supuesto con una familia feliz.