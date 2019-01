Concha Buika y Chucho Valdés en concierto en el Carnegie Hall Bernardo Doral Miguel Sirgado Este sabado 21 de enero se hará historia en el Carnegie Hall con la presentacion en conjunto de la cantante Concha Buika y el pianista Chucho Valdés, esto en lo que supone su primera presentación juntos en los Estados Unidos. La velada es parte de la gira de conciertos del compositor y pianista cubano y la participación de la española es una extensión de su colaboración musical a traves de los años. Será la primera vez desde el año 2000 que el cubano pisa el suelo de esa sala de conciertos, la cual conoció con su banda Irakere en 1978. Esta vez Valdés llega con su Afro-Cuban Messengers como parte de su gira en promoción de Chucho’s Steps, álbum ganador de un GRAMMY Latino como Mejor Álbum de Jazz Latino ya hace un año . Además el músico visitará 20 ciudades estadounidenses. El pianista y director de orquesta de 70 años ya colaboró con Buika en el album El último trago, que obtuvo el GRAMMY Latino como Mejor Álbum Tropical Tradicional y con el cual protagonizaron una gira por Europa. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí EDIT POST

