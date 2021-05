Comunidad peruana se ofende con Sofía Vergara En la serie Modern Family su personaje se queja de los estereotipos hacia los colombianos quienes, a diferencia de los peruanos, no se tropiezan "con cabras ni matan gente en la calle"; Vergara se niega a disculparse Por People Staff Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Sofía Vergara Credit: Getty Images Hace unos meses, Sofía Vergara realizó una broma en el programa The View, que no fue comprendida en un país en el que todo es políticamente correcto. “Es que fui violada”, dijo a carcajada abierta explicando por qué fue mamá tan joven. Ahora, la colombiana está otra vez en el ojo del huracán, debido a un diálogo que su personaje en la serie Modern Family (ABC) realizó y que ha causado revuelo en la comunidad peruana. Y es que en uno de los capítulos de la popular serie estadounidense que ha consolidado a la modelo como una de las latinas más conocidas entre el público anglo, Gloria, el personaje que hace la barranquillera, se queja de los estereotipos que existen en Estados Unidos ante los colombianos, y contesta con otro cliché, pero hacia los peruanos. “Claro, en Colombia nos tropezamos con cabras y matamos gente en la calle. ¿Sabes lo ofensivo que es eso? ¡Cómo si fuéramos peruanos!”, dice el personaje de Vergara en medio de una discusión que sostiene con su esposo Jay, caracterizado por el actor Ed O'Neill. Milagros Lizárraga, fundadora y directora de Perú USA Southern Ca, al que pertenecen unos mil cibernautas de Facebook, Twitter y YouTube le exigió a la colombiana que se disculpe por lo dicho y extendió la solicitud a la cadena ABC. “Parece increíble que en un país donde todo es políticamente correcto, ABC tenga una línea de este tipo”, comentó en diálogo con AP. “Muchos peruanos creen que esto no es casualidad, que ella sabía lo que estaba diciendo porque una actriz tiene la potestad de decir, ‘no, no puedo decir esto porque dañaría mi imagen' (afirmación no del todo cierta). A menos que esté de acuerdo con lo que dice”. El jefe de prensa de la Embajada Peruana en Washington, Luis Chang, también dejó ver la molestia que a sus compatriotas les producen las palabras de la serie de ABC y aseguró que en las próximas horas emitirán una queja formal contra el canal y contra la actriz. “Las autoridades peruanas consideran que una frase de ese tipo es poco constructiva y expresa un evidente divorcio de percepción de lo que es la realidad”, dijo el funcionario. Vergara ha explicado que ella no maneja los libretos de la serie y comentó que quien dijo la frase fue el personaje y no ella, y a través de su Twitter ha tomado una actitud defensiva. “Se llama REPRESENTAR un personaje de comedia, en un show de COMEDIA escrito por libretistas. La ignorancia de creer que una actriz es el personaje que representa, que ternurita, dan mucha risa jajaja”, escribió la actriz como respuesta a las quejas. “Busquen oficio!!!!!!”, “Jajajajja”. [an error occurred while processing this directive] document.domain = ‘peopleenespanol.com';$(document).ready(function() {Poll.init({base_url: “http:/polls.peopleenespanol.com”, brand: “PeopleEnEspanol”, section: “Polls”, article: “2028270”, data_url: “http:/www.peopleenespanol.com/pespanol/js/poll/json/0,32499,2028270,00.js”});Poll.render_polls();}); ¡Accésanos desde tu iPhone, BlackBerry o Droid en nuestro sitio móvil especialmente diseñado para tu celular!

