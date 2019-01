Comienza la conquista de Hollywood: Eiza González; actuará junto a actriz de Harry Potter Getty Images jclar El sueño de Eiza González de actuar a Hollywood está comenzando a darse. “En febrero empiezo a filmar All Hail the Squash Blossom Queen, que está increíble”, comentó la actriz al programa Hoy. En el filme, Eiza compartirá créditos con la actriz británica Bonnie Wright, conocida por su papel de Ginny Weasley en las películas de Harry Potter. “Es una película que me pareció muy interesante el guión, porque tiene un concepto como la de Los inadaptados (The Misftis), la cuestión muy típica americana. Está divertidísima la historia, todos los personajes están increíbles”, sostuvo la cantante, quien se radicó en Los Ángeles hace ya varias semanas. RELACIONADO: Eiza González habla de sus aspiraciones en Hollywood; niega comentar sobre Liam Hemsworth La actriz está contenta de estar trabajando con estrellas internacionales. “Me toca trabajar con actores increíbles como Bonnie Wright, que estuvo en Harry Potter, y hay otros actores muy grandes que yo crecí viendo y que van a participar en la película. ¡Estoy muy entusiasmada!”, exclamó. Además, cuenta Eiza, tiene otras propuestas de trabajo en Estados Unidos. “Tengo otros dos proyectos de cine y proyectos de televisión que me tienen feliz, porque me fui de México con esos proyectos y como que nunca supe si era seguro o no”, comentó. FOTOS: La transformación de Eiza González a través de los años Aunque está muy contenta con todos sus logros, la actriz echa de menos a su familia. “Extraño muchísimo a mi mamá, a mi familia, a mi hermana, a mi sobrina que tiene un año; estoy enamorada de mi familia y obviamente son mi pilar. Lo más básico para mí… yo soy una persona muy familiar, y me gusta estar mucho estar conviviendo con la gente que me regresa a mis raíces y a mi tranquilidad”, expresó. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí EDIT POST

