Cindy Crawford, Naomi Campbell y Claudia Schiffer protagonizan la nueva campaña de Balmain (FOTOS)

Olivier Rousteing, director creativo de la casa Balmain, ha vuelto a sorprender a sus seguidores con su campaña de primavera 2016. El afamado diseñador logró reunir nada más y nada menos que a las supermodelos de los noventa Cindy Crawford, Claudia Schiffer y Naomi Campbell para que promocionaran la colección.

“Esta campaña es acerca de lo que me hizo amar la moda y estas tres mujeres son eso”, le dijo el diseñador a la revista Vogue. “Fueron las que me hicieron amar la moda ayer, las que me hacen amar la moda hoy y las que me van a hacer amar la moda en el futuro”.

Las fotos fueron hechas en blanco y negro por el famosos fotógrafo Steven Klein y en ellas las famosas modelos lucen espectaculares, vestidas con atuendos con detalles como volantes y rejillas, apoyadas en una sencilla pared.

“Sentía que estaba soñando cuando estaba viendo la sesión de fotos porque sabía que sería algo épico que nunca olvidaría”, le confesó Rousteing a dicha publicación. “Te das cuenta que trabajar con ellas es muy diferente a trabajar con las modelos de hoy. Ellas se conocen mucho a sí mismas. Sus carreras son fuertes. Conocen sus cuerpos muy bien. Ellas se mueven al mismo tiempo que la cámara se mueve”.

Aunque algunas de sus musas son las modelos más jóvenes del momento, entre ellas Kendall Jenner y Gigi Hadid, Rousteing reconoce el peso de poder contar estos tres íconos de la moda.

“Todo el que ama a Balmain, ama la nostalgia del poder de la moda de los noventa cuando las modelos eran icónicas y esto es lo que yo siempre trato”, explicó éste. “Cuando amas a Balmain amas a Cindy, amas a Naomi y amas a Claudia. Es natural porque ellas son icónicas, poderosas y fuertes y hacen que mucha gente ame la moda”.