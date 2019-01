Christina Aguilera ya es mamá THE GROSBY GROUP People Staff El pasado sábado a las 10:05 P.M., Hora del Pacífico, la cantante Christina Aguilera, de 27 años, dio a luz al pequeño Max Liron Bratman, en un hospital de Los Ángeles, CA, confirmó People.com. “Christina y Jordan Bratman están orgullosos de anunciar el nacimiento de su hijo, Max Liron Bratman. Es un hermoso y saludable bebé”, dijo el representante de la pareja. “La mamá se encuentra descansando y todo está bien”. La nueva madre y su esposo disfrutan de su primer bebé, quien se sabe pesó 6 lbs, 2 oz. y midió 20.05 pulgadas. Un día después del nacimiento, la intérprete de “Candyman” publicó un mensaje en su sitio web, que lee así: “Hoy es un día maravilloso y especial para Jordan y para mí, al darle la bienvenida a este mundo a nuestro primer hijo”. Aguilera también aprovechó para agradecer a sus fanáticos por el apoyo incondicional y por la extraordinaria vida que lleva. La cantante y el ejecutivo musical se casaron en noviembre de 2005. El pasado noviembre Aguilera confirmó su embarazo después de que su amiga, la socialité Paris Hilton, lo gritara a los cuatro vientos en la alfombra roja de los Premios MTV en Las Vegas, NV. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí EDIT POST

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.