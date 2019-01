Christina Aguilera no habló sobre su peso en entrevista Jon Kopaloff/Getty Images jpagan En la historia principal de la revista Billboard Christina Aguilera habla de su éxito en The Voice, su nuevo álbum Lotus y de que ha estado muy ocupada como para poder ver a Britney Spears en The X Factor. De lo que ella no habla es sobre su peso, a pesar de numerosos informes. Su representante dijo a People que la historia es “100% falsa” y que “ella nunca dijo [las citas]”. Las citas a las que hicimos referencia en una nota publicada ayer no están por ningún lado, ya sea en la versión impresa o en línea de la revista, y Entertainment Weekly atribuye el error a un mensaje reblogueado en Tumblr. PeopleenEspañol.com lamenta el error. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí EDIT POST

