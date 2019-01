Christian Meier es nombrado embajador turístico de Perú Telemundo People Staff Christian Meier fue nombrado Embajador de la Marca Perú, lo cual lo convierte en un representante permanente de su país. Marca Perú, fue creada por la oficina de turismo del país inca con el fin de promocionarlo. El actor se integrará a una campaña internacional de promoción que se inicirá en los próximos meses y en la cual se verán los rostros de peruanos reconocidos internacionalmente. De acuerdo al diario peruano El Comercio, la distinción le fue otorgada en por Isabella Falco, directora de promoción de Imagen País de Promperú. Después de recibir la distinción, el galán de telenovelas “Mi trabajo me permitió ser siempre un pequeño embajador del Perú. Jamás pensé que lo que se grabó en un estudio se podía ver en varios países e incluso traducir mi voz. Es por eso que mientras mejor haga mi trabajo, las cosas serán mejor para muchos. Tal vez pueda ser orgullo para algunos”. El protagonista de Doña Bárbara aseguró que su hogar está en su país, sin importar dónde tenga su residencia temporal. “Si me preguntan dónde vivo, siempre digo que en Perú. Aunque trabajo fuera del país, mi casa esta aquí y cada tiempo libre que tengo lo paso en Lima porque aquí está mi familia, mi gente, mis hijos y porque me gusta Perú, es un país maravilloso”, comentó. El actor confesó que ha sido anfitrión de diversos artistas extranjeros en el país. “Muchos actores compañeros han venido a conocer el país y yo he sido su anfitrión, les he aconsejado a dónde ir, les he contado de los sitios turísticos de diversas ciudades y también qué platos degustar”. ¡Accédenos desde tu iPhone, BlackBerry o Droid en nuestro sitio móvil especialmente diseñado para tu celular! Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí EDIT POST

