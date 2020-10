Chiquis Rivera recuerda cómo fue el último cumpleaños de su fallecida madre, Jenni Rivera (VIDEO) Por Alexander Mabry Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Image zoom Chiquis Rivera recuerda cómo fue la última vez que celebraron el cumpleaños de Jenni Rivera toda la familia unida. “El último cumpleaños que celebré con mi mamá fue aquí en esta casa, fue el día 4 de julio, ella cumple años el 2 de julio, pero estuvimos en familia, muy alegres, [con] música… Fue un día muy hermoso”, recuerda Chiquis, quien, junto a sus hermanos aparece en la portada de la más reciente edición de People en Español. RELACIONADA: Los hijos de Jenni Rivera continúan la tradición de celebrar el cumpleaños de su fallecida madre “Nos quedamos hasta las 4 de la mañana. Cada cumpleaños de mi mamá fue siempre una fiesta, toda una semana, y así queremos seguir… celebrando su vida”, nos cuenta la hija de Jenni.

