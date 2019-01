Chespirito será nombrado "Leyenda" Getty Images People Staff La Fundación Herencia Hispana anunció que Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como Chespirito, será homenajeado durante la ceremonia de los Premios Herencia Hispana, el próximo 15 de septiembre, en el John F. Kennedy Center for the Performing Arts, en Washington, D.C. El escritor, dibujante, compositor y cantautor, actor, director y productor recibirá el premio en el principal evento del mes de la Herencia Hispana en los Estados Unidos. Gómez Bolaños se convirtió en un nombre sumamente conocido por los personajes que creó para sus programas populares de televisión, tales como El chavo del ocho y El chapulín colorado, transmitidos en 124 países y abrió las puertas del mercado internacional a la televisión mexicana. El programa El chavo se mantiene en el gusto de la audiencia televisiva desde su debut, en 1963. “Sin duda, Roberto Gómez Bolaños es una leyenda viviente y la encarnación de la humildad. Su contribución al ideal de los valores familiares y el respeto han inspirado a millones de niños y adultos en toda América Latina. Una gran leyenda que sigue vigente a pesar del pasar del tiempo con sus clásicos personajes. Nos sentimos verdaderamente honrados de tener a Chespirito como nuestro homenajeado en la categoría de Leyenda”, dijo María-Esmeralda Paguaga, productora ejecutiva de los premios. Gómez Bolaños tiene 82 años de edad y todavía sigue escribiendo. “¡Síganme los buenos!” fue su primer Tweet. Cuatro meses después, tiene más de 1.2 millones de buenos seguidores. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí EDIT POST

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.