Chayanne dijo "no" para sustituir a Ricky Martin en Evita Sony Music jpagan Chayanne rechazó una oferta para sustituir a Ricky Martin en el papel de Che en la nueva temporada en Broadway del musical Evita. "A Evita nos invitaron. Está Ricky ahora, pero (pronto) acaba su contrato. Es para el rol que hace él porque los actores se van moviendo", dijo el cantante a Terra.com al terminar su presentación la noche del sábado en Texas, como parte de la gira "Gigant3s", que lleva a cabo junto a Marc Anthony y Marco Antonio Solís. "Es por el tiempo que digo 'no'. Además, ya lo que yo hago es como un musical, siempre he dicho que hacer un 'show' mío es como una obra de Broadway que va por todos lados", indicó. "Toda mi vida ha sido un musical y he tenido varias invitaciones para estar en Broadway, pero no se ha podido dar. Los compromisos de uno, que si la gira, que si cuánto tiempo voy a estar, cuánto tiempo demanda… Es complicado".

