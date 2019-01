Charytín llevará su alegría a Festival People en Español Getty Images Lena Hansen Lejos de sentir nervios, Charytín Goyco se siente como pez en el agua cuando tiene frente a ella a una audiencia. “Toda mi vida he compartido con la gente ya sea cantando, actuando o animando”, dice la burbujeante rubia. “Siempre fue muy fácil para mi la comunicación con la gente. Me encanta estar frente al público”. Aquellos que extrañen su presencia en la pantalla chica —tras su salida en el 2010 del programa de farándula Escándalo TV— podrán verla en todo su esplendor el domingo 2 de septiembre, en Festival People en Español, en San Antonio, Texas. Aquí compartirá el escenario del teatro Alamodome con el mexicano Marco Antonio Regil para animar el recital de El Sol de México: Luis Miguel. Eso, además de presentar a Larry Hernández y Prince Royce. Algo que le causa ilusión es volver a encontrarse con Luis Miguel, a quien ella entrevistó en varias ocasiones en su programa en la Isla del Encanto. “A Luis Miguel lo conozco desde que era un niñito. Las veces que fue a Puerto Rico a presentar sus discos siempre fue a mi programa”, recuerda Goyco. “He compartido mucho con él.” Como por ejemplo grabar un video juntos en el hotel San Juan de Puerto Rico de su canción “Cuando calienta el sol” en los 90s para el show de Goyco, en el cual la presentadora hacía de modelo. “Yo era la muchacha que tenía el pelo largo con dos coletas”, ríe Chary. Ahora espera verlo y oírlo cantar en vivo una vez más. “Cuando lo vea me va a dar mucha emoción”, confiesa ella. “El corazón nunca cambia.” Charytín se encuentra en paz. Aunque aún no anuncia su gran regreso a la televisión, se mantiene ocupada con presentaciones especiales como la de Festival People en Español. VISITA EL CANAL DEL FESTIVAL PARA COMPRAR BOLETOS Y OBTENER MÁS INFORMACIÓN Aunque visitó San Antonio años atrás, confiesa que ya tiene ganas de regresar. “Me fascinó la ciudad”, cuenta de este destino tejano. “Recibí tanto amor de la gente”. Eso, además de deleitarse con platillos típicos. “Me hice adicta a la comida mexicana”, confiesa la dominicana, gusto que comparte con su célebre hijo. “Desde que Shalim estaba en el vientre mío comía picante. Todavía le encanta.” Con esta diva en el escenario…. ¡el toque de picante no faltará en Festival! Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí EDIT POST

