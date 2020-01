Charly García sale del hospital El rockero deberá continuar su rehabilitación al alcohol y las drogas en la residencia del cantante Palito Ortega By People Staff ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Image zoom getty images Luego de haber pasado casi tres meses en un hospital siquiátrico en la capital argentina, el cantante Charly García fue dado de alta este martes con la condición de continuar el proceso de rehabilitación por su adicción a las drogas y el alcohol. Así lo dio a conocer la agencia de noticias AP, que aseguró que el músico, de 57 años salió de la clínica Avril de Buenos Aires, tras recibir una autorización judicial, en la que se aclara que aunque esté en un domicilio, deberá permanecer internado allí. Amigos del rockero aseguraron que García fue enviado a la residencia campestre del cantante y ex gobernador de la provincia de Tucumán, Ramón Palito Ortega, ubicada a las afueras de Buenos Aires, en la que hay un estudio de grabación que incluso utilizó en la elaboración de su último disco Kill Gil. El intérprete de “Demasiado ego” había sido internado en el centro asistencial el 31 de julio pasado bajo una orden emitida por la Justicia argentina, luego de salir de un sanatorio al que había sido enviado luego de causar varios daños y destrozos en un hotel de la ciudad de Mendoza, donde se encontraba hospedado en medio de un ataque de ira producido bajo efecto de drogas y alcohol. Advertisement

