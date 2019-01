Celinés Toribio niega relación con exnovio de Shakira Cortesía Russell Elloway People Staff Mientras Shakira y Gerard Piqué siguen siendo captados juntos en España, varios medios han querido vincular a la actriz Celinés Toribio con el ex de la colombiana Antonio de la Rúa. El rumor comenzó luego de que la revista argentina Gente publicara una historia sobre la separación de la intérprete de “Loca” y el hijo del expresidente Fernando de la Rúa, donde incluyó una fotografía de Toribio junto al ex de la cantante. “Antonio también atraviesa el duelo de la separación muy bien acompañado por la dominicana Celinés Toribio”, escribió la publicación desatando una lluvia de rumores que la actriz niega tajantemente. “Somos amiguísimos desde hace tiempo, la pasé muy bien en casa de Alejandro Sanz, junto con su esposa que es divina, eso es lo único que puedo decir por ahora”, declaró la dominicana de 35 años a Celestrellas.com, explicando que incluso su esposo sabía de esa salida con amigos en la casa del cantautor español. Además recientemente el programa de televisión La Tijera también habló con la dominicana sobre las fotografías en las que aparece con De la Rúa y ella fue muy clara con su respuesta. “¿Y no puedo yo salir con amigos nunca entonces?”. “¿Será que tu matrimonio no anda tan bien por ahí como parece?”, volvió la conductora Carolina Sandoval a cuestionarle, a lo que la actriz respondió: “está todo chévere”. ¡Accésanos desde tu iPhone, BlackBerry o Droid en nuestro sitio móvil especialmente diseñado para tu celular!. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí EDIT POST

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.