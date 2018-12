Carlos Ponce: "Me cuesta mostrar el afecto en público, aunque sea actuado"

Recién finalizadas las grabaciones de Silvana sin lana, Carlos Ponce hace balance a People en Español de su participación en esta comedia romántica. El actor –que acaba de firmar un contrato de exclusividad con Telemundo–, además, habla de las diferencias que encontró entre la Maritza Rodríguez que conoció hace seis años en el melodrama Perro amor y la Maritza actual.

¿Qué balance haces de tu participación en esta historia?

Estoy muy contento. Las 8 de la noche es un horario familiar. Hay madres dándoles de cenar a sus hijos, preparándolos para el día siguiente… Silvana sin lana es un programa familiar que pueden ver juntos. Llegar a casa y ver un poquito de comedia por lo menos para despejar la mente es refrescante. Por eso la telenovela ha funcionado mucho.

¿Qué fue para ti lo más especial de Silvana sin lana?

Trabajar con el mismo equipo. Me explico. Telemundo tiene varios equipos de producción para sus diferentes proyectos. A mí, casualidad o causalidad, me ha tocado siempre trabajar con el mismo durante mis últimos cuatro proyectos con Telemundo. Entonces eso es una maravilla. Pero más especial aún es que se ocuparon mucho de cuidar el reparto de este proyecto. Cada uno de los actores fueron elegidos con mucho cuidado. No hay ningún tipo de relleno. Las familias de la telenovela fueron muy bien cuidadas. Había una química especial entre nosotros desde antes de iniciar las grabaciones.

¿Hubo alguna escena que te costara especialmente grabar por algún motivo?

No. La verdad ninguna me costó trabajo. Fue muy sencillo. Pero sí soy una persona que le cuesta mostrar el afecto en público, aunque sea actuado. Afortunadamente Maritza es una gran amiga que conozco desde hace muchos años –desde la telenovela Perro amor (2010)– y nos llevamos muy bien. Por eso pudimos hacer un trabajo cómodo y muy tranquilo.

¿Notaste alguna diferencia entre la Maritza de Perro amor (2010) y la de Silvana sin Lana?

Sí. Te voy a hacer muy honesto. Todos hemos notado un cambio en Maritza. Es posible que yo también tenga un cambio porque han pasado unos cuantos años y también mis hijos han crecido y mis prioridades han cambiado, pero lo de Maritza es muy evidente. El ser madre la cambió. A nivel espiritual también tiene una conexión con Dios muy especial hoy en día que es un poquito diferente a la otra Maritza. Hay algo en su interior que se nota y que ella irradia a los otros compañeros. Todos la buscaban un poquito como para esa calma porque siempre tiene un buen consejo. Pero no deja de ser igual de simpática, de exitosa, de bromista… eso sigue siendo lo mismo desde Perro amor.

¿Cómo recuerdas el último día de grabación?

Cuando se trabaja en una telenovela hay muchos últimos días de grabación porque hay actores, por ejemplo, que graban su última escena tres semanas antes que tú. Así que fueron como unas tres semanas de despedidas todos los días, donde se les daba un gran aplauso en agradecimiento por el esfuerzo a cada uno de los compañeros que se iban yendo poco a poco. Al final hicimos una reunioncita donde asistieron creo el 95% de las personas que no tenían responsabilidades inmediatas.

¿Siguen manteniendo el contacto entre ustedes?

Sí. Tenemos un grupo de WhatsApp que se llama los “Silvanos”. Estamos el día entero comunicándonos los unos con los otros. Algunos del reparto más joven están ahora en Los Ángeles trabajando, otros están en México… pero seguimos en comunicación.

Están de moda las segundas partes. ¿Te imaginas una segunda parte de Silvana sin lana?

Sí, ¿por qué no? Me encantaría. Silvana sin lana no fue presentada como superserie porque se hicieron 116 capítulos cuando las superseries se terminan en 60. Se pudo haber cortado a 60 capítulos y ya tendríamos la segunda parte pregrabada. Pero esto funcionó tan bien como estaba que no había razón para manipularlo en ese entonces. Es mejor no improvisar. Eso es un punto de vista mío.