Carlos Espejel aplaude que Lucero trabaje con Telemundo Luis Ortiz/LatinContent/Getty Images Lena Hansen Tras anunciar que Lucero será la presentadora del nuevo reality show en Telemundo Yo soy el artista, las reacciones no se hicieron esperar. Si bien algunos han criticado que la artista se aventure en este proyecto con la cadena estadounidense después de tres décadas en Televisa, otros aplauden el cambio. Entre estos últimos se encuentra Carlos Espejel, quien compartió créditos con ella en la serie Chiquilladas en los años 80. "Yo le deseo que le vaya a todo dar a Lucero. Ella y yo justamente empezamos en la misma época y en el mismo programa", dijo el actor al diario mexicano El Universal. "Es sintomático, hasta curioso el tema de que los dos tengamos que emigrar hacia otras televisoras, y ojalá que se haga algo y que el veto quede como una practica monopólica y retrógrada del pasado que debería evitarse". Según Espejel —quien grabó la serie Familia en venta con MundoFOX— la falta de trabajo en México presiona a los talentos a buscar en otras televisoras. "Por eso la necesidad de buscar trabajo en otro lugar, en este caso en Estados Unidos. Si aquí no se genera el suficiente trabajo para los actores y si cada vez los contenidos nos gustan menos o no queremos hacer, en mi caso novela, como no hay más tengo que buscar en otros países porque aquí 70% del entretenimiento lo maneja una sola empresa", lamentó el actor. Espejel añadió que no está de acuerdo con que Televisa supuestamente vete a talentos que graban con otras televisoras. "Me da tristeza y un sentimiento feo. Es indignante y humillante que te veten y que todo el trabajo que has logrado con los productores y la gente que te conoce se vaya a la borda porque no te vuelven a contratar", concluyó. Esperemos que ese no sea el caso de Lucero, a quien veremos en la pantalla de Telemundo a partir de septiembre en el concurso musical de telerrealidad Yo soy el artista, que se trasmitirá los domingos en horario estelar.

