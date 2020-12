Close

Canelo Alvarez celebró su victoria contra Erislandy Lara con Memo, el Chicharito y Layún Por mprieto Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Image zoom Credit: Instagram/Miguel Layun La pelea fue reñida, pero el mexicano Saúl “Canelo” Álvarez se alzó con la victoria contra el cubano Erislandy Lara por decisión unánime el sábado en el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas. “Canelo” está de regreso y lo demostró al quedarse con el cinturón superwelter de la Asociación Mundial de Boxeo. Y entre los seguidores que lo apoyaron estuvieron los jugadores del Tri Memo Ochoa, Javier Chicharito Hernández y Miguel Layún. http://storify.com/peopleenespanol/y-el-mensaje-de-agradecimiento-a-sus-seguidores REGISTRATE AQUÍ PARA RECIBIR NUESTRO BOLETÍN

