Calle 13 comparte su nuevo sencillo con Julian Assange, "Multi_Viral" (AUDIO) Twitter/René Pérez jclar Calle 13 ha compartido por internet su primer sencillo después de casi cuatro años, “Multi_Viral”. La canción cuenta con la colaboración de Julian Assange, fundador de WikiLeaks, en una canción sobre la “manipulación de los medios”, según comentó René “Residente” Pérez. El tema cuenta además con la participación de Tom Morello, guitarrista del grupo Rage Against The Machine, y de la cantante y compositora palestina Kamilya Jubrán. El concepto de la canción surgió en junio pasado, cuando Pérez y Assange, desde la embajada de Ecuador en Londres, propusieron a sus seguidores de Twitter escribir una canción en conjunto. Según un comunicado, los dos recibieron miles de emails entre los que seleccionaron las palabras y oraciones que formarían parte del proceso creativo. Residente explicó su proceso de componer la canción: “Como [armar] un rompecabezas […], parecido a lo que pasa cuando uno escribe, que tienes todas las palabras en la cabeza y tú construyes lo que tú quieres, pero esta vez las estaba viendo”. Pérez subraya que la letra de “Multi_Viral” plasma una molestia colectiva. “Te habla sobre el coraje, eso que enciende la mecha, logra que te moleste químicamente en tu cuerpo; de ahí salta a la conectividad actual que existe en forma global. Hoy en día puedes ser parte de un movimiento en España y en México al mismo tiempo, y todo de manera pacífica; porque ‘levanto mi pancarta y la difundo’. Esa fue la parte más compleja, lograr proyectar el coraje y la fuerza siendo pacífico… sin ser panfletero”. Mira un video sobre el proceso de componer la canción Eduardo José “Visitante” Cabra Martínez funge como músico y productor musical. “Traté de comunicar la lucha entre el tema interpretado por nosotros. René lo está cantando, yo trabajando en la música, y la gente tratando de entrar al tema. Es una lucha, como cuando los virus entran en las computadoras y se propagan. Da la impresión que René quiere imponerse y la gente sigue tratando de entrar. Viene Kamilya, que está editada como si hubiera un glitch, luego invade Assange y comunica, y de momento vuelve el coro. Al final acaba con el sonido como si todos hubiesen sido interferencia.” Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí EDIT POST

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.