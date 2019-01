Victoria agridulce para Brasil, Neymar se queda fuera del Mundial (FOTOS) FABRIZIO BENSCH/AFP/Getty Images Tania Cháidez Tras la alegría de los brasileños al pasar a la semifinal del Mundial al vencer a Colombia, llegó la tristeza para los cariocas con la lesión de Neymar, que lo deja fuera de la copa del mundo. Fue en el minuto 88 del encuentro cuando el delantero sufrió un rodillazo en la espalda del colombiano Zúñiga y fue retirado en camilla del estadio Castelao de Fortaleza con rumbo al hospital. RELACIONADO: James Rodríguez: “Estoy llorando porque dejamos todo”; Shakira lo secunda La tomografía al astro brasileño “mostró una fractura en la tercera vértebra lumbar, no es una fractura grave, que precise cirugía… desafortunadamente, no estará en condiciones de jugar. El plazo es demasiado corto; es una fractura que progresa muy bien, pero necesita unas cuantas semanas de recuperación, algunas semanas inmovilizado”, explicó el doctor de la selección Rodrigo Lasmar. FOTOS: Los memes más emblemáticos del Mundial El crack del Barcelona será sometido a más pruebas este sábado y no podrá jugar en la semifinal el próximo martes en Belo Horizonte, ni en la final en caso de que su equipo obtenga la victoria ante Alemania. Marcelo atiende a su compañero Neymar lesionado. Lars Baron - FIFA/FIFA via Getty Image “Fuerza querido Neymar, estamos rezando para que tu recuperación sera rápida”, expresó la supermodelo Gisele Bündchen a su compatriota lastimado. FOTOS: Los más guapos del Mundial “Como todo Brasil, estoy apoyando la recuperación de nuestro crack, fuerza Neymar”, escribió la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff. Con la segunda tarjeta amarilla del capitán de la escuadra brasileña Thiago Silva, que lo inhabilita para enfrentarse a Alemania en la semifinal, y Neymar de baja, Brasil pierde a dos de sus mejores hombres. REGÍSTRATE AQUÍ PARA RECIBIR NUESTRO BOLETÍN

