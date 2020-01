Brad Pitt explica por qué se divorció de Jennifer Aniston Por primera vez, el actor rompió el silencio sobre su relación con la actriz de Friends By People Staff ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Image zoom Getty Images El matrimonio entre Brad Pitt y Jennifer Aniston no era la linda historia de amor que parecía. “Jen es increíble dando, queriendo y es una mujer divertida que sigue siendo mi amiga. Es una relación importante que valoro”, dijo el actor de 47 años a la revista Parade, como parte de una entrevista que será publicada el domingo. “Quedó muy claro para mí que trataba de encontrar la película de una vida interesante, pero no estaba viviendo algo que se me hiciera interesante”. Aunque podría lucir como que Pitt está en la cima del mundo, él insiste en que la felicidad está “sobrevalorada”. “He puesto mucho más énfasis en sentirme satisfecho. Me siento satisfecho tomando las decisiones que me parecen correctas y habiendo encontrado a la mujer que amo, Angie, y construir una familia que amo mucho”. Pitt indicó, además, que haber comenzado una familia con Angelina Jolie ha sido “una de las más grandes y sabias cosas que he hecho”. Advertisement

