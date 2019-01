Bianca Marroquín y Ximena Navarrete reconocidas por sus trayectorias jpagan Las actrices Bianca Marroquín, Alessandra Rosaldo y Rebecca Jones y la ex Miss Universo Ximena Navarrete, entre otras profesionales destacadas, fueron reconocidas en la entrega de los Barbie Awards 2012 a la trayectoria de mujeres exitosas. Se trata de unas distinciones que la empresa Mattel entregó por primera vez para reconocer el talento y la dedicación de varias mujeres. Marroquín lanzará en julio su primer álbum Nuestros tesoros, en el que interpretará boleros. El hecho de que su galardón coincidiera con varios de sus proyectos actuales relacionados con niños, como La novicia rebelde y el concurso de talento Pequeños Gigantes, le representó una alegría mayor. “Me llena de mucho honor que (el premio) tenga que ver con niños, pues para mí es muy importante darles a los niños un buen mensaje y mucho apoyo”, expresó la actriz a la agencia AP, quien en noviembre protagonizará la versión en español del musical Mary Poppins. En la gala se hizo alusión a las más de 100 profesiones que la muñeca ha ejercido a lo largo de sus más de 50 años de vida. Por ejemplo, Barbie incursionó en la política este año, pues se lanzó su versión de presidenta, que coincide con las próximas elecciones de Estados Unidos y México. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí EDIT POST

